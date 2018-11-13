Aydede’ filminin festivaldeki ilk gösterimi gerçekleştirildi

Söyleşinin moderatörlüğünü Gizem Ertürk üstlendi. Gizem Ertürk’ün filmin yapım sürecine yönelik ilk sorusunu cevaplayan Abdurrahman Öner, filmi oluşturacak hikâyeyi ilk olarak 2008 yılında yazdığından ve filmin zaman içerisinde demlenerek geliştiğinden bahsetti. Öner, sonrasında hikâyenin tamamen kurmaca olduğunu ancak kendi hayatından birçok detay barındırdığını ifade etti. Yönetmen ayrıca alıştığımız ve bildiğimiz festival filmi çekimlerine ek olarak seyirciyi içine alacak, seyircinin içinde kaybolacağı bir biçim oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Filmin yapımcısı Arzu Şenses ise film Antalya’da çekilmesine rağmen soğuk hava şartları nedeniyle zorlu geçen çekimlerden söz etti.

ÇOCUK OYUNCU, ROLÜ SÖKÜP ALDI

Abdurrahman Öner de çocuk oyuncularla çalışmayı, “Bizim için en büyük serüven çocuklarla tanışma ve onlarla beraber yol alma süreciydi” şeklinde ifade etti. Öner, filmin yıldızlarından Bilal Çelik’in rolü adeta söküp aldığından söz etti:

“Çocuklar bu hikâyenin iskeletini oluşturuyor genel olarak. Dolayısıyla çok fazla performans isteyen rolleri vardı. Yaklaşık 3-4 ay boyunca 800 çocuk gördük, onlarla tek tek mülakat yaptık. Okullarda kendimizi öğretmen olarak tanıtıp onlarla oyunlar oynadık. Yaptığımız atölyede ise Bilal rolü resmen kopartıp aldı.”

“ÖĞRETMEN ÜZERİNDEN BİR TOPLUM VE SİSTEM ELEŞTİRİMİZ VAR”

Filmin çekimleri yapıldığında henüz 9 yaşında olan Bilal Çelik ise çekimlerin eğlenceli geçtiğinden bahsetti ve ileride sinemacılığa devam etmek istediğini söyledi. Seyircilerden gelen bir soru üzerine filmdeki öğretmen karakteri üzerinden bir sistem eleştirisi geliştirmek istediklerini söyleyen Abdurrahman Öner, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim öğretmen üzerinden bir toplum ve sistem eleştirimiz var. Sistem bize her zaman jelatini parlak olanın, uyum sağlayanın iyi olduğunu söyler. Geri kalanlarsa öğretmenleri ve arkadaşları tarafından ötekileştirilir. Bizim bu sistemle ilgili bir sıkıntımız var. Öğretmen özelinde ise maalesef böyle bir gerçek de var. Anadolu’nun ücra köşelerinde öğretmenler beklediğimiz gibi davranmayabiliyor. Birçoğu bir süre sonra sıkılıyor, orada olmak istemiyor. Benim burada ne işim var diye düşünüyorlar ve bu davranışı çocuklara yansıtıyorlar. Bunu üzülerek söylüyorum ama hâlâ böyle öğretmenler var. Ama biz öğretmen üzerine değil sistem üzerine bir eleştiri yapmak istedik.”