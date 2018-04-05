AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Baro Başkanı Enver Han, avukatlık mesleğinin önemine dikkat çekerek, "Yargının kurucu unsurlarından birisi olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden Avukatlar, bir hak savunucusu ve talepçisi olarak, demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşımaktadır. Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez. Avukatlar, halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma, onur ve vakarın korunması, çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir. Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması, kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür. Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır. Bu bilinçle hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir. Avukatların ve Baroların sesi kesilirse, halkımızın nefesi kesilir” şeklinde konuştu.

Başkan Han, avukatların sorunlarına da hatırlatarak, "Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında mesleki sorunlarımız da ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ücretinin süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir, Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır, kamu avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, Avukat stajyerlerimize Hakim ve Savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir, Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının, mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi getirilmelidir. Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak , Avukatlık hizmetlerinde alınan KDV yüzde 18’den aşağıya çekilmelidir. Avukatlara yeşil pasaport verilmeli, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır. Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar hukuk devleti başta olmak üzere, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığı yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren eksiksiz demokrasi ve adil yargılanma yanında, tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu amacın, çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği, katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği, çağdaş ve eksiksiz bir demokraside gerçekleşeceğine inanmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri, sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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