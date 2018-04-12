Avşar’ın Miraç Kandili kutlaması

Malatya’da MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, yayımladığı mesaj ile Miraç Kandilini kutladı

İl Başkanı Bülent Avşar mesajında, İsra ve Miraç’ın kutlu ve manevî yolculuğu ifade ettiğini hatırlatarak, "İlahî hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu yolculuk arınma, yücelme ve kulluğun zirvesine erişmenin yollarını da insanlığa öğretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizlere Miraç’tan üç hediye ile dönerek, müminin miracı 5 vakit namazı, Rabbimizin bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı hatırlattığı Bakara Suresinin son iki ayetini, tevhid inancı olan herkesin kurtuluşa ereceği müjdelerini insanlığa tebliğ etmiş ve kurtuluş yolu olarak bizlere göstermiştir. Bu kutlu gecede Rabbimizden incinmiş kalpleri birleştirmesini, hata ve günahlarımızı bağışlamasını diliyoruz. Allah’ım her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eylesin. Muhabbetimize, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri muhafaza eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşerilerimin, aziz milletimizin, Alem-i İslam’ın Miraç Kandili mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.