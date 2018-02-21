Avşar’dan ortak akıl vurgusu

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, şehirdeki tüm kurumların görüşlerini önemsediklerini belirterek, “Biz, meslek grupları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerimizle birlikte hareket ederek ortak akılla çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya Baro Başkanı Enver Han’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan İl Başkanı Avşar, baro ve mensuplarının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek “Biz, meslek grupları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerimizle birlikte hareket ederek ortak akılla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Baro Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz. Baro başkanımıza ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Enver Han ise, “Başkanımızın göreve kısa bir süre zaman içinde gelmesine karşılık, yapmış olduğu projeler ve gündeme dair açıklamaları ortak paydamız Malatya için olumlu olarak görmekteyim. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.