Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya -1°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114264
ALTIN
162.191
DOLAR
3.8251
STERLİN
5.3219
EURO
4.6828

Avşar’dan kuruluş yıldönümü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP’nin kuruluşunun 49. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Avşar, mesajında “8-9 Şubat 1969 tarihinde rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in...

Avşar’dan kuruluş yıldönümü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP’nin kuruluşunun 49. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Avşar, mesajında “8-9 Şubat 1969 tarihinde rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in...

08 Şubat 2018 Perşembe 18:15
Avşar’dan kuruluş yıldönümü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP’nin kuruluşunun 49. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Avşar, mesajında “8-9 Şubat 1969 tarihinde rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet, yeni bir dünya ve yeni bir toplum anlayışının siyasetteki temsilcisi olarak kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin o tarihte başlayan büyük yolculuğunun 49. yılını idrak etmiş bulunmaktayız. Türk milliyetçiliğinin çıktığı bu kutlu yolculuk, Türk milletine, Türk vatanına ve insanlığa hizmet yolunda yılgınlığa, umutsuzluğa ve kesintiye meydan vermeden kara sevdalıların omzunda ilelebet yürümeye devam edecektir. Rahmetli Başbuğumuz Türkeş Bey’in arkadaşlarına hitaben söylediği, ‘Emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum’ sözleri bu tarihi sürecin ve şuurun yansımasıdır. Türk milliyetçiliği, taşınması çok ağır bir sorumluluk ve çok şerefli bir hüviyettir. Bu vesileyle, Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün bölücülükle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. Bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere liderlik etmiş, yol göstermiş, bizleri yetiştirmiş olan, ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e, şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş aziz dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Arapgir’de istişare toplantısı 
 Arapgir’de istişare toplantısı 
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı
Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı
Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim