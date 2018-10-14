Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595

Avşar’dan ‘Eximbank’ talebi

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı R.Bülent Avşar,Malatya ilinin ihracatının arttırılması için Eximbank irtibat bürosunun açılmasını talep etti.

Avşar’dan ‘Eximbank’ talebi

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı R.Bülent Avşar,Malatya ilinin ihracatının arttırılması için Eximbank irtibat bürosunun açılmasını talep etti.

14 Ekim 2018 Pazar 14:07
Avşar’dan ‘Eximbank’ talebi

İl Başkanı R.Bülent Avşar,“1980 yılından itibaren,İhracatın geliştirilmesi,ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması,ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması,yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi için faaliyet gösteren Eximbank’ın, irtibat bürosunun Malatya’da açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Avşar, “İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa,Gaziantep,Kahramanmaraş,Denizli,Adana,Antalya,Kayseri,Konya,Samsun,Gebze,Trabzon,Manisa,Eskişehir,Hatay,Sakarya,Çorlu ve Aydın illerinde faaliyet gösteren Eximbank şubelerinin,Malatya ilinde de açılmasının, ihracatın arttırılması için son derece önemli bir hizmet olacaktır” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarEximbank Irtibat Bürosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR’dan anlamlı proje
İŞKUR’dan anlamlı proje
Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Başsavcı ve baro başkanına ziyaret
Başsavcı ve baro başkanına ziyaret
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim