Avşar’dan ‘Eximbank’ talebi

İl Başkanı R.Bülent Avşar,“1980 yılından itibaren,İhracatın geliştirilmesi,ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması,ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması,yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi için faaliyet gösteren Eximbank’ın, irtibat bürosunun Malatya’da açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Avşar, “İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa,Gaziantep,Kahramanmaraş,Denizli,Adana,Antalya,Kayseri,Konya,Samsun,Gebze,Trabzon,Manisa,Eskişehir,Hatay,Sakarya,Çorlu ve Aydın illerinde faaliyet gösteren Eximbank şubelerinin,Malatya ilinde de açılmasının, ihracatın arttırılması için son derece önemli bir hizmet olacaktır” ifadelerini kullandı. (Bülten)