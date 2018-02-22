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AVŞAR ZİYARET MARATONUNA DEVAM EDİYOR!

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Koop-İş Malatya Şube Başkanı Necdet Durak ve Güvenlik-İş Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar’ı ziyaret etti. 

AVŞAR ZİYARET MARATONUNA DEVAM EDİYOR!

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Koop-İş Malatya Şube Başkanı Necdet Durak ve Güvenlik-İş Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar’ı ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 16:26
AVŞAR ZİYARET MARATONUNA DEVAM EDİYOR!

Ziyarette konuşan Avşar, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Bir çok defa sendika başkanlarımızla bir araya gelip istişareler yapıyoruz. Bu istişarelerimiz görevimiz süresince devam edecektir. Amaç, hedef belli, ortak paydamız Malatya” şeklinde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Koop İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Necdet Durak ise, “Türkiye şu anda rahat bir nefes alma içerisindeyse, bu olay sayın bahçeli sayesinde gerçekleşmiştir. Her zaman devletten ve vatandaşlardan yana tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bunun en canlı örneğini ise, 15 Temmuz’da tüm Türkiye görmüştür” dedi.


Özellikle Suriye kampında çalışan ve Güvenlik-iş sendikasına kayıtlı olan taşeron işçiler için yapmış oldukları emekler için İl Başkanı Bülent Avşar’a teşekkür eden Güvenlik-İş Malatya temsilcisi Çetin Tatar da, “Hakikaten ziyaretlerimiz esnasında bizlerle sıcak bir karşılama ile ilgilenerek, anında MHP milletvekillerini arayarak sorunu iletmesi takdire şayandır. Bundan dolayı üyelerim ve sendikam adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

İHA

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MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent AvşarKoop-İş Malatya Şube Başkanı Necdet DurakGüvenlik-İş Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar
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