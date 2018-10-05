Avşar, yaşlıları ziyaret etti

Başkan Avşar, Kadın Kolları İl Başkanı ve Yönetimine teşekkür ederek, “Bu tür aktiviteler,toplumumuzun vazgeçilmez yapı taşı, bilgi birikim ve hayat tecrübeleriyle bizlere her daim kol kanat geren, koruyup kollayan yaşlılarımız ile huzurevinde biraraya gelmenin mutluluğunu,onurunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Avşar, “Şunu belirtmek lazım ki, yaşlılarımıza burada hakikaten iyi bakılıyor. Hiçbir yaşlımızdan şikayet almadığımız gibi, Huzurevi Müdüründen personellerine hepsinden memnun olmaları sevindirici bir olay. Allah hepsinden razı olsun. Yaşlılara sevgiyle yaklaşmak, yaşlılarımızın hayatının kolaylaştırmak,kimseye muhtaç olmadan yaşamasını sağlamak, kültür ve geleneklerimizin parçasıdır. Hiçbir zaman unutmayalım ki bir gün bizlerde yaşlanacağız.Bu yaşlanma duygusuyla yaşlılarımızı anlamalı ve onlara değer vermeliyiz.Hayatımızın her anında hatırlarını sormak, gönüllerini almak gereklidir"ifadelerini kullandı. (Bülten)