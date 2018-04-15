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AVŞAR SORUNLARA KULAK VERDİ

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, yönetimi ile birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunarak sorunları dinledi.

AVŞAR SORUNLARA KULAK VERDİ

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, yönetimi ile birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunarak sorunları dinledi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:34
AVŞAR SORUNLARA KULAK VERDİ

Başkan Avşar, ilk ziyaretini partisinin Doğanyol ilçe teşkilatına düzenleyerek, ilçe esnafını gezdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Doğanyol İlçe Başkanı Yaşar Ayçiçek, “İl Başkanımız Bülent Avşar’ın ilçemize ziyaretleri bizleri son derece heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir. Yıllar sonra ilçemize bir İl Başkanımızın ve yönetiminin gelmesi davamıza olan bağımlılığımızı daha fazla artırmıştır. Kendisine ve tüm yönetime dava arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

MHP İl Başkanı Avşar ise “1990 yılından bugüne kadar davamıza sahip çıkan Doğanyol ilçe teşkilatımızın yaptığı çalışmaları ve Üç Hilalli sancağımızın dalgalandığını yerinde görmek için ziyaretlerine geldik. Biz her zaman milletimizin vicdanının sesi olmuşuzdur. Aziz Türk Milletinin vicdanına ve beklentisine cevap veren MHP gündelik siyasi hesaplar içine çekilmez. Milliyetçi Hareket Partisi Başbuğumuzun çizdiği yolda ilerlemekte, liderimizin öncülüğünde azim ve kararlılıkla ilerlemektedir. Şahsi veya parti çıkarlarımızı Milli çıkarlarımızın üstünde tutmadık, asla da tutmayacağız. Bu düstur ile yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu dava dualı bir davadır. Şehitlerimizin ve ailelerinin duası her zaman bizimledir. Dualarla korunan bu hareket hiçbir zaman yanlışa çekilemez” ifadelerini kullandı.

Avşar daha sonra, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Doğanyol Kaymakamı Asım Solak ve Doğanyol İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulunarak ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Avşar Doğanyol ziyaretinde esnafları da gezerek sorunları hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Doğanyol ziyaretinin ardından Pütürge ilçesine geçti. Avşar, Pütürge’de ilk ziyaretini MHP İlçe Başkanı Ramazan Baytekin ve yönetimine gerçekleştirdi. MHP İlçe Başkanı Baytekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahsım ve yönetimim olarak İl Başkanımızla birlikte yaklaşan seçimlerde başarı sağlayacağımıza inanmaktayım. İl Başkanımız Bülent Avşar Bey’e ilçemiz ile ilgili sorunları aktardık. Ben inanıyorum ki MHP’nin bu birlik ve beraberliği bizlere Malatya’da başarı getirecektir” dedi.

Başkan Bülent Avşar de, “Yüce gönüllü, Mert dava erleri her ne şart olursa olsun milletin mukadderatına, devletin bölünmez bütünlüğü için tarihin her döneminde yiğitlik göstermiş ve Milliyetçi Hareketin geçmişinden bugüne davamıza sahip çıkan Pütürge ilçe teşkilatımızın yaptığı çalışmaları ve Üç hilalli sancağımızın dalgalandığını yerinde görmek için ziyaretlerine geldik. Sizlerin çalışmalarınızda üstün gayret göstereceğinize, fedakarca davranacağınıza, teşkilatımızın çalışmalarını daha da artıracağınızı, mahalle mahalle, kapı kapı partimizin politikalarını anlatacağınıza, milletimizin derdi ile dertleneceğinize eminim. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Gayret bizden takdir Allah’tandır” diye konuştu.

Başkan Avşar daha sonra Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar’ı da ziyaret ederek ilçe hakkındaki sorunları dinledi. Pütürge için ellerinden gelen tüm fedekarlığı yapacaklarını dile getiren Avşar, esnafları da tek tek gezerek, sorunlarını dinledi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bülent AvşarMHPDoğanyolPütürge
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