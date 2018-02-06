Avşar iş adamlarını ağırladı 

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Gümüş, “Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. İnşallah güzel hizmetler yapar. Şehrimizin ekonomisinin gelişmesinde, üretiminde katkılarının daha da artırılması noktasında büyük gayret sarf edeceğine inanıyorum. İnşallah beraber omuz omuza çalışacağımızı umut ediyorum” şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Avşar ise, “Bizim ortak paydamız Malatyamızdır. Malatya’yı nasıl kalkındırırızdır? İş adamı olarak sizlere bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Cenabı Allah sizlere de kolaylıklar versin. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman işadamlarımızın yanında olacağımızı söylüyoruz. Onlarla beraberiz. Yapabileceğimiz bir şey olursa sürekli istişare içinde olalım. Bize düşen bir konu olursa çözüm noktasında gereken yetkililere bilgiler vererek onlara çözüm noktasında destek olmaya çalışacağız” diye konuştu.

