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AVŞAR'DAN KANDİL MESAJI

Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AVŞAR'DAN KANDİL MESAJI

Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Üç Ayların başlangıcı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 16:59
AVŞAR'DAN KANDİL MESAJI

Başkan Avşar, mesajında, “Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve dini kültürümüzde özel bir yeri bulunmaktadır. Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum.

Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller, insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. Bu özel ve güzel geceleri hoşgörü, sevgi ve saygıyı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam Aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarKandil MesajıMalatya
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