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AVŞAR'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 

AVŞAR'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 15:41
AVŞAR'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Başkan Avşar mesajında, “Bir toplumda kadınlar anne, kadınlar eş, kadınlar günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok soruna çözüm üretebilen eşsiz varlıklardır. Kadınlar yapıları gereği fedakar ve güçlü bir özelliğe sahiptir. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadınlara verilmiş bu güzel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günle değil, her zaman hatırlamalıyız. Bizim dinimiz, kadına iyi davranmayı, iyilikte bulunmayı iyi olmanın ölçüsü olarak kabul etmiştir. Diğer toplumlara bakıldığında hırpalanan, kötü davranılan ve aşağılanan birey olan kadın, ülkemizde ‘Ana’ olarak yüceltilmiş ve hak ettiği değeri görmektedir. Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Bizde kadın, Şehit tabutuna sarılmış gözyaşı döken şehit anasıdır. Asla katillere boyun eğmeyen, bebeği sırtında Kurtuluş Savaşına mermi taşıyandır. En asil alın terinin en muhteşem sahibidir. Savaşın ve zulmün mağdur ettiği, yoksullukla ve cahillikle boğuşarak ayakta kalmaya çalışan kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

İHA

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Kadınlar GünüRamazan Bülent Avşar8 Mart Kadınlar Günü
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