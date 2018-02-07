ATIKSULARLA İLGİLİ PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Malatya’nın altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendiren MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksuların arıtılarak doğaya kazandırılması için çalışmalar yapıyor. Çevre ve insan sağlığını önemseyen çalışmalarla şehre katkı sağlıyor. Kullanım sonucunda oluşan kirli sular ise tesiste arıtılarak tekrardan doğaya kazandırılıyor. MASKİ, büyükşehir süreciyle projeler yapıyor ve bunları hayata geçiriyor.

PROJE DESTEKLENİYOR…

Oman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yöntemi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanımı” projesi kapsamında yapılacak olan toplantı için MASKİ Genel Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 9. Bölge Müdürlüğü, 92. Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Battalgazi Sulama Birliği Başkanlığı, MWH Mühendislik ve Müşavirlik firması yetkilileri, Üniversite öğretim üyeleri, Prof. Dr. Bilgehan Nas, Prof. Dr. Mehmet Kitiş, Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı ve Prof. Dr. Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla toplantı yapıldı.

24 ay sürecek proje kapsamında Türkiye genelindeki Atıksu Arıtma Tesisleri’nden çıkan suyun yeniden kullanım niteliği ve niceliği belirlenip uygulama alanları değerlendirileceği bildirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde uygulanması planlanan proje için saha çalışmalarına başlandı.(Bülten)busabahmalatya.com