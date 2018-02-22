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“ATATÜRK’LE ALIP VEREMEDİĞİNİZ NEDİR?”

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun isminin değiştirilerek ‘Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’ yapıldığını söyleyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Ne zamandan beri Atatürk Kapalı Spor Salonunun ismi Kanalboyu Kapalı Spor Salonu oldu? AKP’ye soruyoruz. Gerçekten ‘Atatürk’le alıp veremediğiniz nedir, Cumhuriyet değerleriyle alıp veremediğiniz nedir?” dedi.

“ATATÜRK’LE ALIP VEREMEDİĞİNİZ NEDİR?”

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun isminin değiştirilerek ‘Kanalboyu Kapalı Spor Salonu’ yapıldığını söyleyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Ne zamandan beri Atatürk Kapalı Spor Salonunun ismi Kanalboyu Kapalı Spor Salonu oldu? AKP’ye soruyoruz. Gerçekten ‘Atatürk’le alıp veremediğiniz nedir, Cumhuriyet değerleriyle alıp veremediğiniz nedir?” dedi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 16:54
“ATATÜRK’LE ALIP VEREMEDİĞİNİZ NEDİR?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP İl Binasında düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Yerel seçimler başta olmak üzere Malatya gündemini de değerlendiren Başkan Kiraz, Malatya’da AK Parti’nin Olağan İl Kongresine değindi.

DOĞRU BULMUYORUZ

Başbakanın gelişiyle birlikte ilginç bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Kiraz, “Hafta sonu yapılacak kongre için Başbakan Malatya’ya geliyor. Elbette Başbakana ‘Malatya’ya hoş geldin.’ diyoruz ama yapılanlara baktığımızda gerçekten ilginç durumlarla karşı karşıya olduğumuz gerçeği de göz önünde. Birincisi il kongresine katılmak için gelen bir kişiyi Büyükşehir Belediyesi billboardlara ilan vererek, bizzat davetleri Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle yaparak davet ettiğini görüyüz. Birçok seçim çalışmasında aslında bunu gördük. Başbakan bir başka mesai için Malatya’ya geliyor olsa bunu kabul edebiliriz. Ama bir partinin İl Kongresine gelirken ya da parti için seçim çalışması yapmaya gelirken Büyükşehir Belediyelerin ve kendi belediyelerinin bu çağrıyı yapmamalarını daha öncede söyledik; doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun isminin değiştirilip Kanalboyu Kapalı Spor Salonu yapıldığını ifade eden Başkan Kiraz, “Burada dikkat çeken bir başka nokta var: Ne zamandan beri Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun ismi Kanalboyu Kapalı Spor Salonu oldu diye merak ediyoruz. Nerede değişti de böyle ifadeyle çağrı yapılıyor?AKP’ye soruyoruz: Gerçekten ‘Atatürk’le alıp veremediğiniz nedir, Cumhuriyet değerleriyle alıp veremediğiniz nedir?” şeklinde konuştu.

TAHRİBATIN BOYUTLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Başkan Kiraz, “Milliyiz diyorlar, birçok milli bayramda Atatürk Anıtı önünde 6 yıldır il başkanlığı yapıyorum. Henüz AK Parti’nin bir il başkanını bir yerel yöneticisini Atatürk Anıtı önünde maalesef görmedik, göremedik. Bugün de Atatürk kapalı Spor Salonu’nun ismi Kanalboyu Kapalı Spor Salonu olarak değiştirilmiş ve böyle bir çağrı yapılıyor. Atatürk’ün yüzüne bakmaktan utanıp korktukları için olsa gerek bir yandan Atatürk’e hakaret eden fesli hocaları ziyaret ediyorlar. Diğer taraftan da Atatürk’ün ismini siliyorlar. Bu güncel bir gelişme olduğu için bunu kabule etmek mümkün değil.  Değerlerimizdeki tahribatın boyutları her geçen gün artıyor. Bu tahribatların önünde de mutlaka set olacağız” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 22.02.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
AtatürkCHP İl Başkanı Enver KirazAtatürk Kapalı Spor Salonu
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