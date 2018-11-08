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“Atatürk'ün öngördüğü siyasal yapı çok partili bir yapıdır”

Cumhuriyetin 95. yılı kapsamında İnönü Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Cumhuriyet Paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Avukat Bayram Özcan katıldı. Özcan, “Ulusal egemenliğe dayalı demokrasi yönetiminde, siyasal partilerin varlığı kaçınılmazdır. Demokraside birbirine karşıt partilerin ortaya çıkması doğaldır. Atatürk'ün öngördüğü siyasal yapı çok partili bir yapıdır. Fakat partiler sınıf partisi olmayacaktır, çünkü Türk toplumu henüz sınıfsal bir yapıya sahip değildir”dedi.

“Atatürk'ün öngördüğü siyasal yapı çok partili bir yapıdır”

Cumhuriyetin 95. yılı kapsamında İnönü Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Cumhuriyet Paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Avukat Bayram Özcan katıldı. Özcan, “Ulusal egemenliğe dayalı demokrasi yönetiminde, siyasal partilerin varlığı kaçınılmazdır. Demokraside birbirine karşıt partilerin ortaya çıkması doğaldır. Atatürk'ün öngördüğü siyasal yapı çok partili bir yapıdır. Fakat partiler sınıf partisi olmayacaktır, çünkü Türk toplumu henüz sınıfsal bir yapıya sahip değildir”dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:56
“Atatürk'ün öngördüğü siyasal yapı çok partili bir yapıdır”

Cumhuriyetin 95. yılı kapsamında İnönü Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından verilen panele Avukat Bayram Özcan konuşmacı olarak katıldı.

Avukat Bayram Özcan, panelde yaptığı konuşmada Cumhuriyetin önemine dikkat çekerek,"ADD Malatya Şubesi tarafından Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet konusu üzerinde panel yapılması şahsımdan istenmiştir. Böylesi önemli bir göreve layık görülmem beni ziyadesiyle onurlandırmıştır. Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektörlüğümüzün de bunun için gerekli izni vererek salon tahsis etmiş olması yine beni onurlandırmış ve siz gençler ile Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünde tanışmak ve gençlerin karşısında konuşabilmek büyük bir sevinç kaynağı olmuştur" diye konuştu.

YAPAYALNIZ BAŞLADIĞI YOLDA...

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yaşının kutlandığını belirten Avukat Bayram Özcan,"Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümünü idrâk ettik. Tam 95 yıl önce 29 Ekim 1923 Pazartesi günü akşam saat 20.30'da Büyük Millet Meclisi tarafından cumhuriyeti ilan edilmiştir.Cumhuriyet kolay kurulmadı. Emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşına önderlik eden Atatürk, ne yazık ki saraya yahut sultana karşı verilen Cumhuriyet savaşında yapayalnız başlamıştır ve yapayalnız başladığı yolda daha Millî Mücadele'nin başından itibaren sonuna kadar büyük bir sabırla cumhuriyetin altyapısını ilmek ilmek hazırlamış, hamleleriyle, usta bir satranç oyuncusu gibi her biri en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş hamleler ile bu ülkeye, bu vatana, bu millete Cumhuriyeti kazandırmıştır"ifadelerini kaydetti.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Bayram ÖzcanSiyasal Yapıçok Partili Bir Yapı
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