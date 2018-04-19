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Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

Atatürk Kız Lisesinin yıkım çalışmaları başladı.  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkımı  gerçekleştirilen Atatürk Kız Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

Atatürk Kız Lisesinin yıkım çalışmaları başladı.  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkımı  gerçekleştirilen Atatürk Kız Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:18
Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kanalboyu'nda  bulunan  Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmalarını yerinde takip etti. Gürkan, Yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan şehir parkının  Battalgazi ve Malatya halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından “ Yeşil Kuşak” projesi kapsamında Devlet Su işleri binasının yeri alınmış ve yerine Topsöğüt’te DSİ’ye yeni bir hizmet binası yapılmış, ardından yerine Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası yapılmıştı. Yine “Yeşil Kuşak” projesi kapsamında Atatürk Kız Meslek Lisesi, Selçuklu Mahallesi’nde ki yeni yerinde Eğitim öğretime başlamıştı. Bu kapsamda eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmaları başladı. Eğitim öğretime sakıncalı olduğundan dolayı risk altındaki bina yıkılarak “yeşil Kuşak” projesine dahil edildi. Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  sözlerine şöyle devam etti:”

Atatürk Kız Lisesi’nde yapılan depreme dayanıklılık testinde okulun eğitim öğretime elverişli olmadığı uzmanlar tarafından rapor edilmişti.  Bende bu okuldan mezun olmuştum. Şuan içinde mezun olduğum okul binasının yıkımı gerçekleştiği için biraz hüzünlüyüm. Ancak  bu okul depreme dayanıklık testinde, eğitim ve öğretim açısından sakıncalı bulundu. Yeni bir okul yapılması noktasında da Milli Eğitim Bakanlığı’nın teknik elemanları ile hem fikir olduğumuz bir süre içerisinde bizim onlara ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yapmış olduğumuz teklifte, biz bu okulu bizim uygun gördüğümüz veya sizin uygun bulacağınız bir yerde yapalım, ama bu okulun alanını da yeşil alan olarak Malatya halkına ve Battalgazi halkına kazandıralım dediğimiz de sayın Milli Eğitim Bakanımız bu istediğimizi içtenlikle kabul etti ve netice itibari ile hemen Gümrük ve Ticaret Bakanımız  ve TESKOB başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede hem onlar hem de  bizim belediyemiz, eş finansman desteğinde 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde Atatürk Kız Lisesi ölçeğinde spor salonu da dahil olmak üzere, Atatürk Kız Lisesini taşıdık.  Stadyum ve DSİ’nin ön bahçesi Hürriyet Parkı ile bütünleşerek, 200 dönüme yakın bir arazinin şehrin merkezinde bir şehir parkı olarak Battalgazi ve Malatya halkına sunulacak. Gençlerimizde bizlerin “Yeşil Kuşak” olarak tabir ettiğimiz alan içerisinde kapalı spor salonunda şuanda sportif aktivitelerini yürütüyorlar. Kamuoyu ile buradaki gençlerimizin durumunu paylaşacağız, eğer kamuoyu derse ki burada hiçbir yapı istemiyoruz, onlarla ilgili  düşüncelerimizi  paylaşacağız. Yıkımın Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.(Bülten)busabahmalatya.com 

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