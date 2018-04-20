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Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

Yeşil Kuşak Projesi kapsamında bulunan Atatürk Kız Lisesi’nin yıkımı gerçekleştirildi. Lise, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim döneminin başında yeni binaya taşınmıştı.

Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

Yeşil Kuşak Projesi kapsamında bulunan Atatürk Kız Lisesi’nin yıkımı gerçekleştirildi. Lise, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim döneminin başında yeni binaya taşınmıştı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:11
Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

“Yeşil Kuşak “Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesine verilen Atatürk Kız Lisesi’nin yıkım çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’nde yapılan yeni Atatürk Kız Lisesi bir süre önce eğitime başlamıştı. Kanalboyu'ndabulunan eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmaları ise devam ediyor.

RİSK ALTINDAYDI

Battalgazi Belediyesi tarafından “ Yeşil Kuşak” projesi kapsamında Devlet Su işleri binasının yeri alınmış ve yerine Topsöğüt’te DSİ’ye yeni bir hizmet binası yapılmış, ardından yerine Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası yapılmıştı. Yine Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Atatürk Kız Meslek Lisesi, Selçuklu Mahallesi’ndeki yeni yerinde eğitim-öğretime başlamıştı. Bu kapsamda eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmaları başladı. Eğitim öğretime sakıncalı olduğundan dolayı risk altındaki bina yıkılarak Yeşil Kuşak Projesine dahil edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

İHA

Son Güncelleme: 20.04.2018 11:26
Anahtar Kelimeler:
YıkımAtaturk Kız LisesiMalatyaYeşil Kuşak Projesi
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