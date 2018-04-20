Atatürk Kız Lisesi Yıkılıyor

“Yeşil Kuşak “Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesine verilen Atatürk Kız Lisesi’nin yıkım çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’nde yapılan yeni Atatürk Kız Lisesi bir süre önce eğitime başlamıştı. Kanalboyu'ndabulunan eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmaları ise devam ediyor.

RİSK ALTINDAYDI

Battalgazi Belediyesi tarafından “ Yeşil Kuşak” projesi kapsamında Devlet Su işleri binasının yeri alınmış ve yerine Topsöğüt’te DSİ’ye yeni bir hizmet binası yapılmış, ardından yerine Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası yapılmıştı. Yine Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Atatürk Kız Meslek Lisesi, Selçuklu Mahallesi’ndeki yeni yerinde eğitim-öğretime başlamıştı. Bu kapsamda eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmaları başladı. Eğitim öğretime sakıncalı olduğundan dolayı risk altındaki bina yıkılarak Yeşil Kuşak Projesine dahil edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi