Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

ATABEY İSKELESİNİN YÜZÜ DEĞİŞİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey Feribot İskelesinde çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında dolgu ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 

ATABEY İSKELESİNİN YÜZÜ DEĞİŞİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey Feribot İskelesinde çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında dolgu ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 13:20
ATABEY İSKELESİNİN YÜZÜ DEĞİŞİYOR

Atabey Feribot İskelesinde bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, feribotların iskeleye daha rahat yanaşmaları için dolgu çalışmaları yaptı. İskele etrafında da kazı ve dolgu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi otopark ve yeşil alanını büyüttü. 8 bin metreküp dolgu çalışmasının yapıldığı iskelede 14 bin metrekare alan oluşturuldu. İskele etrafında piknik alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına da başladı.


Havaların ısınmasıyla birlikte iskelede üst yapı çalışmaları yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Atabey iskelesini Malatya’ya yakışır bir hale getirecek. Park görünümüne kavuşturulacak iskelede internet hizmeti de verilmeye başlandı.busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 12.02.2018 13:29
Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatyaçevre Düzenleme çalışmalarıAtabey Feribot İskelesiMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim