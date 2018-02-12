ATABEY İSKELESİNİN YÜZÜ DEĞİŞİYOR

Atabey Feribot İskelesinde bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, feribotların iskeleye daha rahat yanaşmaları için dolgu çalışmaları yaptı. İskele etrafında da kazı ve dolgu çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi otopark ve yeşil alanını büyüttü. 8 bin metreküp dolgu çalışmasının yapıldığı iskelede 14 bin metrekare alan oluşturuldu. İskele etrafında piknik alanı oluşturan Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına da başladı.



Havaların ısınmasıyla birlikte iskelede üst yapı çalışmaları yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Atabey iskelesini Malatya’ya yakışır bir hale getirecek. Park görünümüne kavuşturulacak iskelede internet hizmeti de verilmeye başlandı.busabahmalatya.com



