ASTSUBAYA SÜRPRİZ!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin ailelerini ziyaret etmek amacıyla başlattığı projeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’da katıldı.Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Malatyalı astsubay Ali Ertürk’ün eşi Funda Ertürk’ü ziyaret etti.

Çalık, daha önce Şırnak’ta görev yapan ve 1 yıldır evli olan astsubay Ali Ertürk’ün eşi Funda Ertürk ile sohbet etti.Ziyarette telefon üzerinden görüntülü olarak astsubay Ayi Ertürk ile görüşüldü.İlk konuşmayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaparak, “Ali komutanım merhaba. Size duacıyız. Geldik, gelin hanımı ziyaret ediyoruz, kızımızı.” dedi.Çalık, “Oğlumuzu da telefonda görelim, komutanımıza başarılar dileyelim. Rabbim zaferler versin.” ifadesini kullandı.

Astsubay Ali Ertürk, “Herkese çok teşekkür ediyoruz. Milletin duası ile buradayız. Allahın izniyle buradaki terörü temizleyeceğiz. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız Allah’ın izniyle. Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı yolluyoruz.” dedi. Çalık ise, “Selamınızı Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Başkomutanımız size çok selam söylüyor. Bütün oradaki askerlerimize selam söyle. Canım oğlum Allah’a emanet olun.” ifadelerini kaydetti.

Malatya Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet çakır, Astsubay Ali Ertürk’e Malatya’ya geldiğinde misafiri olmasını istedi.Çalık, Ertürk ailesine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.(Bülten)