Başkan Enver Kiraz, Malatya’ya ikinci bir üniversitenin kurulması gerektiğini yıllardır söylediklerini kaydederek, "Yıllardır bunun önemli bir eksiklik olduğunu dile getiriyoruz. İkinci bir devlet Üniversitesine Malatya'nın ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacın bugün dile getiriliyor olması aslında olumlu adımlardan birisi. Bizim bu konuda bazı kuşkularımız var. Birincisi yerin neresi olacağı Malatya açısından ve Malatya'nın gelişimi açısından çok önemli. Malatya’da kent içinde bir sıkışma var. İkinci üniversitesinin bu sıkışmayı önleyeceği mi yoksa arttıracağı mı konusunun aydınlatılması lazım, bunu merak ediyoruz. Yer hazır deniliyor bu yer neresi bütün Malatyalılar bunu merak ediyor. Biz 2. üniversitenin teknik anlamda daha donanımlı ve Malatya'yı geliştirebilecek, Malatya'yı daha ileriye taşıyabilecek ve öğrenci sayısını çok daha üst seviyelere çıkarabilecek ve Malatya'yı aynı zamanda bir öğrenci şehri yapabilecek bir potansiyelde olması gerektiğini düşünüyoruz ama yapılan açıklamada İnönü Üniversitesinin bölüneceği ve bazı bölümlerin ikinci üniversiteye taşınacağı söyleniyor. Bunun yanında İnönü Üniversitesindeki öğrencilerin ikiye bölüneceği yarısının yeni üniversite yarısının da İnönü Üniversitesinde kalacağı söyleniyor. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bir üniversite Malatya'ya kazandırılacaksa gerçekten vizyonu olan ve Malatya’yı geliştirebilecek bir üniversite olmalı” şeklinde konuştu.

Kiraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2. üniversite müjdesi verirken İnönü ismini ağzına almamasının kendilerini üzdüğünü belirterek “Bu gerçekten sağcısını da solcusunu da, AK Partilisini de MHP'lisini de çok derinden üzmüştür, çok derinden yaralamıştır. Çünkü kabul edelim veya etmeyelim, ismini analım veya anmayalım İnönü Malatya'nın ortak değeridir. Malatyalıların sevdiği önemli bir kişiliktir. İkinci üniversitenin ismi Turgut Özal olabilir, Turgut Özal Malatya ile özdeşleşmiş, o da bizim önemli bir değerimizdir. Ona Biz her zaman sahip çıkmaya hazırız, hatta üçüncü bir üniversite kurulsun onun adı da Recai Kutan olsun. Bu değerlerimizin böyle kurumlarda yaşatılması önemlidir ama İnönü isminin anılmamış olması bizleri üzmüştür” diye konuştu.busabahmalatya.com