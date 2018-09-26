Aslantepe’nin yanı başındaki ‘Çatlak Çeşmesi’ ne tuğlalı restore!

Orduzu’da ‘Çatlak’ diye bilinen ve yaklaşık 90 yıllık geçmişi ile yörede yaşayanların halı, yün, naylon ve kilim yıkayıp, soğuk suyundan içtiği eski su pınarı şu günlerde mazisini arıyor. 5500 yıllık tarihi Aslantepe Höyüğü sınırlarının yalnızca 20 metre uzaklığındaki halka açık su pınarı, mahalle sakinlerinin ifadelerine göre Battalgazi Belediyesi tarafından onarım işlemine tabi tutuldu. Kilit taşlarla su kaynağının etrafı düzenlenirken, çeşmenin kırmızı inşaat tuğlalarıyla inşa edilmesi görenleri bir hayli şaşırttı.

ŞİMDİ, ESKİ HALİNİ ARIYOR

Tarihe önem veren ve ilçedeki tarih değeri taşıyan, nostaljik ve kültürel her mirasa sahip çıkmaya çalışan Battalgazi Belediyesinin Orduzu halkının hafızasında ‘Çatlak’ diye yer edinmiş bu su pınarına plastik boru ve kırmızı tuğlalarla yaptığı yenileme çalışması ‘bu nasıl iş’ dedirtti. Tarihi ve eskiye dönük yapıların yeniden ayağa kaldırılmasında kullanılan Mardin ya da Kayseri taşı tercih edilebilecekken, sıradan bir tuğla ve plastik boruyla yapılan Çatlak Pınarı, şimdi oluk oluk aktığı ve eski görüntüsüyle önünde canlılara yaşam sunduğu su kürünü halini arıyor.