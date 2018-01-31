ASKERLERE YARDIM

Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesinde takip edilen, Türkiye çapında isminden söz ettiren Yeşilyurt Belediyesi, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençlere ve ailelerine destek olmak amacıyla ‘Önce Vatan’ projesine start verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden vatani görev kağıdı gelen tüm askerlerin faydalanabilecekleri proje kapsamında verilen hediye paketinde, Türk Bayrağı, cüzdan, tırnak makası, ıslak mendil, ağız bakım seti, tekstil seti, bot boyası, defter, kalem, bot kilidi, dolap kilidi, traş takımı ve dikiş seti bulunuyor. 1998/1 tertip askerlerin uğurlama törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ‘Önce Vatan’ projesi çerçevesinde özel hazırlanan hediye paketleri ve teşekkür plaketlerini askerlere verdi. MAŞTİ’de düzenlenen organizasyonda asker ve aileleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askerlere ‘hayırlı tezkereler’ diledi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşının ardından bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kınalı kuzularımızı, vatan evlatlarını, yiğitlerimizi dualarla vatan nöbetlerini yapmak üzere birliklerine uğurluyoruz. Askerlik görevi Türk Milleti için çok büyük önem taşımaktadır. Tüm askerlerimize vatani görevlerini hayırlısıyla yapıp, tezkerelerini almasını, sağ salim ailelerine kavuşmalarını Rabbim hepimize nasip etsin, ailelerine sabırlar diliyorum. Askerlerimizin, yiğitlerimizin, vatanı korumalarıyla bizler ülkemizde hür ve özgür yaşıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu toprakları üzerinde hem içeriden hainlerin hem dışarıdan emperyalistlerin gözü olmuştur. Bizler millet olarak asla esareti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bağımsız, başımız dik bir şekilde yaşadık, hainlikler asla başarıya ulaşamadı. Hain FETÖ yapılanması da bunun en son örneğidir ancak ne FETÖ, ne PKK, ne PYD, ne DAEŞ bizim birliğimize, beraberliğimize ve vatanımıza güçleri yetmeyecektir. Cenabı Allah ülkemizi koruyan tüm askerlerimizin, polislerimizin gücünü, kuvvetini artırsın” şeklinde konuştu.



Mehmetçiklerin Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve Afrin’de terör örgütlerine yönelik çok başarılı operasyonlarda bulunduğunu dile getiren Başkan Polat, “Mehmetçiklerimiz şu an Afrin’de vatan ve millet için canlarını feda ederek can siperhane bir şekilde vatanımızı koruyorlar. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren bütün kahramanlarımızın Allah yardımcıları olsun. Türk milleti olarak Afrin’e gitmeye hazırız, hepimiz Afrin’de oluruz. Göklerde nazlı nazlı dalgalanan Türk Bayrağımız ilelebet en yükseklerde dalgalanmaya devam edecektir, buna kimse engel olmayacaktır” ifadelerini kullandı.



‘Önce Vatan’ adı altında başlattıkları sosyal sorumluluk projesi hakkında kısa bilgiler paylaşan Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak insan odaklı hizmetlerimizdeki temel amacımız: Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaktır. Türkiye çapında büyük yankı uyandıran projelerimizle hemşerilerimizin her türlü şart ve durumda yanlarındayız. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün kontrolünde başlattığımız ‘Önce Vatan’ projesiyle kentimizden ve ilçemizden vatani görevini yapmak üzere birliklerine gidecek olan bütün askerlerimize temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme desteğinde bulunacağız. Bugünde bu proje kapsamında hediyelerimizi askerlerimize takdim ettik. Askerlik celbi gelmiş, merkez ve ilçemizde ikamet eden bütün vatan evlatlarına yola çıkmadan önce bu hediyelerini vereceğiz” diye konuştu.



Asker aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Başkan Polat, askere gidecek gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

