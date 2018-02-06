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ASKERE GİTMEK İSTİYORLAR

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı. 

ASKERE GİTMEK İSTİYORLAR

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 15:50
ASKERE GİTMEK İSTİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de YPG ve PKK başta olmak üzere terör unsurlarını bitirmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’na bir destek de Akçadağlılardan geldi. Akçadağlılar harekata destek için Askerlik Şubesinin önüne gelerek gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.


Burada toplananlar adına açıklama yapan Arif Koyun isimli vatandaş, “Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Operasyonu yapılıyor, askerlerimize başarılar diliyoruz, Allah yardımcıları olsun. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza ise geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum. Biz Türkiye olarak 81 milyon hep birlikte Türkiye’yiz, ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi de başkalarına kaptırmaya niyetimiz yok. Ülkemiz üzerinde oynanan her türlü oyunun farkındayız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların karşısında devletimiz ve hükümetimizle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikteyiz. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini vermesin, gücüne güç katsın. Allah ordumuzun gücüne güç katsın. Bizler de operasyona katılmak istiyoruz. Akçadağ ilçesinin taşı meşhurdur yani hiçbir şey olmazsa taşımız da dahil bedenimizle bir mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.


Ömer Bozkuş isimli vatandaş da gönüllerinin Türk askerleri ile birlikte olduğunu söyleyerek, Mehmetçiklere başarılar diledi.
Ancar Mahalle Muhtar Ali Korkmaz ise Akçadağlılar olarak askerlerin yanında olduklarını kaydederek, istenilmesi halinde Türk askerleri ile birlikte terör örgütlerine karşı savaşacaklarını kaydetti.busabahmalatya.com


 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAKÇADAĞ İLÇESİZeytin Dalı HarekatıGönüllü Askerlik
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