AŞIRI HIZIN SONU CEZA İLE BİTTİ

İl Emniyet Müdürlüğü; Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 1 Ocak ve 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda yapılan çalışmalar şu şekilde aktarıldı:

“TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’ninilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 180 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 28 şahıs tutuklanmış, 50 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 69 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 23 şahıs ise firari olarak aranmaktadır. 10 şahsın işlemleri ise devam etmektedir.

10 FİRARİ ARANIYOR

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 25 şahıs gözaltına alınmış, 16 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs serbest bırakılmıştır.DHKP/C terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alınmış şahıs işlemlerinin andından serbest bırakılmıştır. Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 48 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan 36 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış 10 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

110 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun kapsamında 10 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 59 adet kaçak cep telefonu; 4 bin 80 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçundan 3 şahıs hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 110 adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 14 şahıs hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 2 adet sahte çek, 2 adet sahte sağlık raporu ele geçirilmiştir.

TOPLAMDA 29 OLAY…

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube MüdürlüğümüzceNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda meydana gelen toplam 29 olayda; TCK’nın 188/3. maddesinden 9 olay meydana gelmiş ve 17 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılmış, gözaltına alınan 17 şahıstan 11 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs serbest kalmıştır. TCK’nın 191. maddesinden 20 olay meydana gelmiş ve 25 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılmış ve gözaltına alınan 25 şahıs adli makamlarca serbest kalmıştır. Yapılan bu operasyonlar sonucu; 59 kg. 498 gr. (Eroin), 1 kg. 490 gr. (Toz Esrar), 104.20 gr. (Sentetik Kannabinoid), 20 gr. (Metamfetamin), 2005 adet (Ecstasy) hap, 19 adet (Yeşil Reçeteye Tabi Hap), 1 gr. (Plaka Esrar) maddesi ele geçirilmiştir.

98 BİN 217 ŞAHSIN GBT’Sİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 98 bin 217 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 435 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 94 ruhsatsız tabanca, 29 kurusıkı tabanca, 66 av tüfeği, 388 adet av tüfeği kartuşu, 737 adet tabanca mermisi, bin 580 gr. uyuşturucu madde, bin 106 adet uyuşturucu hap, 80 kesici alet, 100 TL sahte para, 36 pet şişe kaçak (boğma) rakı ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmış, 16 yabancı şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 yabancı şahıs hakkında ise idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca Yasadışı Bahisle Mücadele kapsamında ilimiz genelinde 11 Şubat 2018 tarihinde 8 iş yerine operasyon yapılmış, 15 adet harddisk, 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 1 adet hafıza kartı, 260 adet poker pulu, 1 adet paramatik makinesi, 2 adet sigaramatikmakinasına el konularak, 5 şüpheli şahıs yakalanmış yakalanan şüpheliler adli makamlara teslim edilmiştir.

6 BİN 984 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekiplerimiz tarafından tombala oynandığı tespit edilen iş yerlerine yapılan denetimlerde, 4 bin 531 tombala malzemesi, 1 adet kamera, 4 adet televizyon ele geçirilmiş olup, 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren günübirlik olarak kiralanan yerlere yapılan denetlemelerde 115 adres kontrol edilmiş olup, 2 iş yerine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten toplamda 6 bin 984 TL idari para cezası uygulanmıştır.

21 bin 748 araç sorgulanmış, 666 araç ve 653 araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 300 bin 701 TL idari para cezası uygulanmış, 3 araç trafikten men edilmiştir.

7 MİLYON 271 BİN 682 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimizce yapılan uygulamalarda ise, 90 bin 4 araç sürücüsü kontrol edilmiş toplam 7 bin 620 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 7 milyon 271 bin 682 TL cezai işlem uygulanmıştır. 293 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, bin 150 araç trafikten men edilmiş, 16 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken, 26 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 12 bin 666 araç sürücüsüne aşırı hızlı araç kullanmaktan (radar), ilgili belediyeden izin almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan 20 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.” (HABER MERKEZİ) - busabahmalatya.com