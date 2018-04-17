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Asfalt Eğitimi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Asfalt Üretimi, Serimi ve Asfalt Laboratuvar Hizmetleri Eğitim programı gerçekleştirildi.

Asfalt Eğitimi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Asfalt Üretimi, Serimi ve Asfalt Laboratuvar Hizmetleri Eğitim programı gerçekleştirildi.

17 Nisan 2018 Salı 11:19
Asfalt Eğitimi Yapıldı

Eğitim programına konuşmacı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsfalt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Sönmez, İsfalt A.Ş. Uygulama Müdürü Fethi Turgut ile İsfalt A.Ş. Kalite Kontrol Şefi Süleyman Girit katıldı.Eğitim programına Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, şube müdürleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye personelleri katılım gösterdiler.

Programda kısa bir açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, petrolün ilk yeryüzüne çıkartıldığında asfaltın bir atık olduğunu, petrolün işlenmesinden sonra asfaltın iyi bir kaplama malzemesi olduğunun anlaşılması üzerine dünyanın her yerinde kullanıldığını söyledi.

BELEDİYECİLİKTE DUAYEN

Dünyadaki yeni teknolojik gelişimlerin, petrole bağımlılığını azaltmaya yönelik olduğunu ifade eden Genel Sekreter Turan, “Elektrikli otomobillerin gelişimi buna iyi bir örnek. Gelecek neler getirir bilinmez ama biz ‘daha kaliteli, daha düşük maliyetli asfalt nasıl üretebiliriz?’ bunun için mücadele ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyecilikte duayendir. İsfalt A.Ş. ise asfaltın Türkiye’de lokomotifi. Biz Malatya’da bu işi dünya standartlarına uygun bir halde yapmak için bu eğitim programını düzenledik. Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte kırsalda ciddi sorunlar vardı. Kaynakları doğru kullanarak bu sorunların büyük bölümünü çözdük. Yol yatırımları çok özel yatırımlardır. Bir çocuk gibi sürekli ilgi ve bakımı hisseden bir yatırım. 4 sene önce yaptığımız asfalta gerekli özeni ve ilgiyi göstermezsek o yatırımı bir daha yapmak zorunda kalıyoruz. Biz yeni arayışlar içerisindeyiz. Amacımız en iyiye ulaşmak. Bunun içinde çalışmaya devam ediyoruz” sözlerini kaydetti.

Eğitim programında İsfalt A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Sönmez, Asfalt Üretimi, Asfalt Üretiminde Kullanılan Malzemeler, Asfalt Üretimindeki Yenilikler ve Yol Teknolojileri konularında bilgiler verirken;İsfalt A.Ş. Uygulama Müdürü Fethi Turgut ise Asfalt Serimi, Yol Uygulamaları, Asfalt Seriminde Karşılaşılan Sorunların Çözümü ile ilgili bilgiler verdi. İsfalt A.Ş. Kalite Kontrol Şefi Süleyman Girit ise Asfaltta Kalite Kontrol Esasları ve Laboratuvar Faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Eğitim programının sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları verildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAsfalt Üretimi
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