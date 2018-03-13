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ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI

Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi yapıldı. Yapılan sıcak asfalt seriminin ardından Fırat Mahallesi Venüs Sokak modern bir görünüme kavuştu.

ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI

Battalgazi Belediyesi tarafından Fırat Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi yapıldı. Yapılan sıcak asfalt seriminin ardından Fırat Mahallesi Venüs Sokak modern bir görünüme kavuştu.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 17:23
ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI

Battalgazi Belediyesi tarafından hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte sıcak asfalt serim çalışmalarına hız verildi. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaldırım düzenleme çalışması yaptığı Fırat Mahallesi Venüs Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yaptı. Modern bir görünüme kavuşan Venüs Sokak sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Fırat Mahallesi Muhtarı Remzi Akdemir, “Fırat Mahallesi’nde 20 tane sokağımızın kaldırım, elektrik direkleri, sağ olsun Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sayesinde hepsi yeniden düzenlendi, iyileştirildi. Mis gibi oldu. Tüm personelin eline, canına sağlık. Bu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediyesi’ne sonsuz teşekkürler” diyerek, yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Aktaş ise, yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yapılan iş her zaman güzeldir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan araç parkını güçlendirdikten sonra önce Konkasör Tesisi’ni ardından da Asfalt Planti’ni hizmete sunarak rekor düzeyde asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, 2018 yılı içerisinde de asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürecek. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 13.03.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
Fırat MahallesiVenüs SokakBATTALGAZİ BELEDİYESİBusabah
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