Battalgazi ilçesi genelinde yeni açılan imar yollarının yanı sıra altyapısı yenilenen sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tandoğan ve Hacı Abdi Mahalleleri’nde de sıcak asfalt çalışmalarına devam etti.

Tandoğan Mahallesi’nde yeni açılan imar yollarını asfaltlayan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Abdi Mahallesi’nde de altyapısı yenilenen sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, “Hacı Abdi Mahallesi muhtarı olarak, Battalgazi Belediyesi ile bir aileyiz. Aile olduğumuz içinde mahallemizin her sorunlarını Battalgazi Belediyesi’ne bildiririz. Battalgazi Belediyesi'nin bütün birimlerine ve başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. ( Bülten )