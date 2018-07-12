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Asfalt çalışmalarına devam

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tandoğan Mahallesi’nde 4, Hacı Abdi Mahallesi’nde ise 2 olmak üzere toplam 6 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Asfalt çalışmalarına devam

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tandoğan Mahallesi’nde 4, Hacı Abdi Mahallesi’nde ise 2 olmak üzere toplam 6 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:34
Asfalt çalışmalarına devam

Battalgazi ilçesi genelinde yeni açılan imar yollarının yanı sıra altyapısı yenilenen sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tandoğan ve Hacı Abdi Mahalleleri’nde de sıcak asfalt çalışmalarına devam etti.

Tandoğan Mahallesi’nde yeni açılan imar yollarını asfaltlayan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Abdi Mahallesi’nde de altyapısı yenilenen sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, “Hacı Abdi Mahallesi muhtarı olarak, Battalgazi Belediyesi ile bir aileyiz. Aile olduğumuz içinde mahallemizin her sorunlarını Battalgazi Belediyesi’ne bildiririz. Battalgazi Belediyesi'nin bütün birimlerine ve başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.  ( Bülten )

Son Güncelleme: 12.07.2018 19:05
Anahtar Kelimeler:
Hacı Abdi MahallesiTandoğan MahallesiBATTALGAZİ BELEDİYESİBattalgaziMalatyaAsfalt
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