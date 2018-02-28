ASFALT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Asfalt öncesi temel malzeme seriminin yapıldığı yolların, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlanacağı belirtildi. 2017 yılı içerisinde olduğu gibi asfaltlama çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, 2018 yılında da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı, Kapıkaya, Merdivenler, Hisartepe, Şişman, Hatunsuyu, Üzümlü, Beydağı, Yaygın, Bulgurlu, Yıldıztepe, Toygar, Hacı Yusuflar, Çamurlu, Yarımcahan, Sevildağ ve Karabağlar mahallelerinde 56 kilometre asfalt öncesi temel malzeme serimi gerçekleştirdi.

2018 yılı asfalt sezonuna hazırlanan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 3 ay içerisinde gerçekleştirdiği 56 kilometre asfalt öncesi temel malzeme serimini yaptığı yolları, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, mahallelerinde yeni imar yollarının açıldığını belirterek, bu yolların asfaltlanması için asfalt temel malzeme serimi yapıldığını söyledi. Muhtar Alışık, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.