Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519

ASFALT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde son 3 ayda 56 kilometre asfalt öncesi temel malzeme serimi yapıldı.

ASFALT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde son 3 ayda 56 kilometre asfalt öncesi temel malzeme serimi yapıldı.

Busabahgazete
Busabahgazete
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:20
ASFALT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Asfalt öncesi temel malzeme seriminin yapıldığı yolların, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlanacağı belirtildi. 2017 yılı içerisinde olduğu gibi asfaltlama çalışması yapan Battalgazi Belediyesi,  2018 yılında da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı, Kapıkaya, Merdivenler, Hisartepe, Şişman, Hatunsuyu, Üzümlü, Beydağı, Yaygın, Bulgurlu, Yıldıztepe, Toygar, Hacı Yusuflar, Çamurlu, Yarımcahan, Sevildağ ve Karabağlar mahallelerinde 56 kilometre asfalt öncesi temel malzeme serimi gerçekleştirdi.

2018 yılı asfalt sezonuna hazırlanan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 3 ay içerisinde gerçekleştirdiği 56 kilometre asfalt öncesi temel malzeme serimini yaptığı yolları, asfalt sezonunun açılması ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, mahallelerinde yeni imar yollarının açıldığını belirterek, bu yolların asfaltlanması için asfalt temel malzeme serimi yapıldığını söyledi. Muhtar Alışık, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Son Güncelleme: 28.02.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaAsfalt SerimiBATTALGAZİ BELEDİYESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“EĞİTİM SİSTEMİYLE RESMEN DALGA GEÇİLDİ”
“EĞİTİM SİSTEMİYLE RESMEN DALGA GEÇİLDİ”
''BAŞÖRTÜLÜLER İŞARETLENİYORDU''
''BAŞÖRTÜLÜLER İŞARETLENİYORDU''
“28 ŞUBAT DARBESİ FETÖ’NÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN YAPILDI”
“28 ŞUBAT DARBESİ FETÖ’NÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN YAPILDI”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim