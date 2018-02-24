Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596

ASDEP KAPSAMINDA MALATYA’DA BİN 652 AİLE ZİYARET EDİLDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ülke genelinde uygulamaya koyduğu ‘Aile Sosyal Destek Programı’ (ASDEP) kapsamında Malatya da bin 652 aileyi ziyaret etti.

ASDEP KAPSAMINDA MALATYA’DA BİN 652 AİLE ZİYARET EDİLDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ülke genelinde uygulamaya koyduğu ‘Aile Sosyal Destek Programı’ (ASDEP) kapsamında Malatya da bin 652 aileyi ziyaret etti.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 14:29
ASDEP KAPSAMINDA MALATYA’DA BİN 652 AİLE ZİYARET EDİLDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ile birlikte program kapsamında Taştepe Mahallesindeki aileleri ziyarette etti. Burada ailelerle görüşen İl Müdürü Rasim Bulut Ailelere ‘Aile Sosyal Destek Programı’ hakkında bilgi verdi. Burada kon Bulut, “Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması amacıyla saha çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızı devletin tüm imkanlarından faydalandırmak ve hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek için çalışıyoruz. ASDEP ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulmasının hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da yapılan uygulamanın çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz mahallemizde bulunan ailelerimize ziyaret ederek onlara bilgi veriyorlar” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Aile Ve Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞIülke‘Aile Sosyal Destek Programı’ (ASDEP)MalatyaBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UCUZ ATLATTILAR
UCUZ ATLATTILAR
YILDIRIM: MALATYA’DA BİR BAYRAM HAVASI VAR
YILDIRIM: MALATYA’DA BİR BAYRAM HAVASI VAR
MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET
MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim