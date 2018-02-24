ASDEP KAPSAMINDA MALATYA’DA BİN 652 AİLE ZİYARET EDİLDİ

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ile birlikte program kapsamında Taştepe Mahallesindeki aileleri ziyarette etti. Burada ailelerle görüşen İl Müdürü Rasim Bulut Ailelere ‘Aile Sosyal Destek Programı’ hakkında bilgi verdi. Burada kon Bulut, “Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması amacıyla saha çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızı devletin tüm imkanlarından faydalandırmak ve hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek için çalışıyoruz. ASDEP ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkanları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulmasının hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da yapılan uygulamanın çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz mahallemizde bulunan ailelerimize ziyaret ederek onlara bilgi veriyorlar” diye konuştu.

