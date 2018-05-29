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Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi. 

Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi. 

29 Mayıs 2018 Salı 16:49
Aşağıbağlar Mahallesi'nde iftar düzenlendi

Aşağıbağlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili adayları Ahmet Çakır ve Selahattin Barış Palandöken, bazı daire başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalleli katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti okunduğu programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İftar çadırları ihtiyaç sahipleri ve yolda kalmış olan vatandaşlarımız için kuruluyordu. Ama bizim mahallelerimizde yaptığımız iftar programları birlik ve beraberlik iftarlarıdır. Bu iftarlarımıza mahallelerimizdeki her kesimden ve her yaştan insan katılmaktadır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bizim aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermesin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah’ın izniyle hiçbir güç ve kuvvetin bize zarar vermesi mümkün olmayacaktır" şeklinde konuştu. 

Mahalle iftarları ile aynı zamanda özellikle çocuklar ve gençlerde mahallelilik duygularının gelişmesini de amaçladıklarını belirten Başkan Polat, “Düzenlediğimiz iftar programlarımıza mahallelerimizin her yerinden gencimiz, yaşlımız, kadınımız, erkeğimiz geliyor. Kendi aralarında sohbetler ediyor, düzenlenen etkinlikleri birlikte izliyorlar. İnanıyorum ki bu birliktelik bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Biz bir ve beraber oldukça da Allah’ın izniyle aramıza kimse nifak tohumları atamayacaktır” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRamazanIftarHacı Uğur Polat
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