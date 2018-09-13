Artık kahvaltı denince akla Yeşilyurt gelecek

Özellikle son dönemlerde organik ürünlerin sağlık adına daha da ön plana çıktığı günümüzde, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğal ve yerli ürünlerin oluşturacağı kahvaltı sofralarının tanıtımı için atağa geçildi. Yeşilyurt Belediyesi tarafından Lezzet Vadisi adı altında Beylerderesi Vadisi'nden ilçenin Gündüzbey Mahallesi'ne uzanan bölgede yöreye özgü kahvaltılar ön plana çıkarılacak.

Yeşilyurt Belediyesi Şelale Sosyal Tesislerinde gerçekleşen proje sunum toplantısında konuşan Başkan Mehmet Çınar, amaçlarının Malatya’da özellikle yörelerinde ikram edilen ve üretilen geleneksel ürünlerin tanıtılması olduğunu söyledi. Yeşilyurt’un zengin kültürü ve kadim geçmişi ile bilinen bir ilçe olduğunu ifade eden Çınar, doğal yollarla üretilen birçok ürünün yer aldığı Yeşilyurt kahvaltılarının adından sıkça söz ettirdiğini belirtti. Lezzet Vadisi olarak belirledikleri bölgede 30’a yakın özel işletmenin bulunduğunu dile getiren Çınar, “Her tesis, önemsediği ürünü sofrasında sergiliyor ama bizim amacımız bir tesise giden misafirimizin yöredeki tüm kahvaltılık çeşitlerine ulaşmasıdır” şeklinde konuştu.

Kahvaltı çeşitlerinde bir standart ve çeşit sayısı getirerek bölgeye gelen misafirlere eşsiz lezzetleri tattırmak istediklerini belirten Çınar, “Bölgede üretilen özel ve eşsiz lezzetleri de tüm misafirlerimizle paylaşalım istiyoruz. Lezzet Vadisinde sadece kahvaltı olmayacak, bunun dışında tava yemekleri ve vejetaryen yemekleri de yer alacak” diye konuştu.

Gastronomi kültürü turizminin son dönemlerde ciddi anlamda geliştiğini de kaydeden Çınar, “Biz bu işi gerçekten başaracak güçteyiz ve bununla ilgili de her adımı atacağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılan özel restoran işletmeleri de Yeşilyurt Belediyesinin bu girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, özellikle il dışından gelen misafirlerin yörenin lezzetlerini tatmaları adına bu projeyi desteklediklerini söyledi.

Malatya’nın ünlü kayısısı, zeytinyağlı tatlısı ve kompostosunun yer aldığı kahvaltı safrasında Yeşilyurt yöresine ait 44 çeşit ürün bulunuyor. busabahmalatya.com