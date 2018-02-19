ARIZALARA KAZISIZ MÜDAHALE

MASKİ Genel Müdürlüğü’nde altyapı çalışmasını tamamladıktan sonra oluşacak kanalizasyon arızalarına müdahale için tekrardan kazı çalışması yapılmayacak. Teknolojiyi yakından takip ederek arızalara noktasal müdahale eden MASKİ’de kanalizasyon altyapısında meydana gelen arızalar için içten noktasal kaplama yöntemini uygulanıyor. MASKİ’nin uyguladığı bu yöntem ile kazı işlemi yapılmadan, üstyapıya zarar vermeden arızaya noktasal müdahale ediliyor. Arızanın olduğu bölgede kanal görüntüleme aracı ile hat kontrol edilirken, tespit edilen arıza içten noktasal kaplama yöntemiyle gideriliyor.



MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalara hız kesmeden devam etiklerini belirten MASKİ Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, daha önce kanalizasyon sistemi ile ilgili şehrin anjiyosunu çektiklerini söyleyerek, “Kazısız teknolojiler uygulamaya başlamıştık. Uyguladığımız teknolojik yöntemleri bir kademe daha ilerlettik. Kanalizasyon içindeki arızaya müdahaleyi araçlarımızla yapıyorduk. Ancak geçici çözümler oluyordu. Sonrasında kanal hatlarını temizlemeye başladık. Temizledikten sonra görüntü alıp, lokal olarak değişiklik yapıyorduk. Şuan ki uyguladığımız noktasal kaplama tekniğinde ise kazı yapmadan arızalara müdahale ediyoruz. Bu yöntem ile çatlak, kırık olan borularımıza içerden müdahale ederek arızayı gideriyoruz. İçten noktasal kaplama ile araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde kazı yapmadan trafiği aksatmadan arızaya anında müdahale ediyoruz. Bu yöntem ile iş sağlığı ve güvenliğine uygun şartlarda personelimizin çalışmasını sağlıyoruz” diye konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com