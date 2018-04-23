Arıcılara Belediye Darbesi

İlaçlamayla ilgili sorunla mücadelenin tüm Türkiye genelinde yapıldığını belirten Başkan Çolak, “Senin arın varsa benim de kayısım var” dendiğini anımsattı.

ALTERNATİFİMİZ YOK

Zararlarının olduğunu söyleyen Başkan Çolak, “Belediye çeşitli ilaçlamalar yapıyor. En büyük darbeyi de oradan yiyoruz. Belediye de görüşüyoruz bize, ‘8-5 mesai çalışıyoruz, başka zaman yapamayız’ diyorlar. Kayısı bahçesi olana da ilaçlama yapılacak tabi ki ancak bunu sabah erken saatlerde, akşam da geç saatlerde uygularsa hem hayvanlarımızın günahına girmez hem de bahçesini ilaçlamış olur. Yani arıların en az dışarıya çıktığı zaman ilaçlasalar bizim için daha iyi olur ve zararımız daha az olur. Bundan zararımız oluyor fakat sineye çekmek zorundayız. Çünkü başka alternatif yok. Devlet uçakla yukarıdan havalandırmayı bitirdi. DDT türü ilaçları kaldırdı ama kayısı bahçesini ilaçlıyorlar ve bunu da kaldırmak zor” şeklinde konuştu.

HAYVANCILIK ÖLDÜ

Hayvancılığın öldüğünü arıcılığın az da olsa yaşadığını ifade eden Başkan Çolak, “Yetkililere şunları söylemek isterim: Hayvancılık ülkede öldü. Şimdi de ayağa kaldırmaya çalışıyorlar ancak kalkmıyor. Çeşitli destekler, şu-bu derken olmadı. Biz yetkililere diyoruz ki arıcılık ayakta ve artarak devam ediyor. Ülkemizin ihtiyacı dışında dışarıya ihraç etmek için de bal üretiyoruz. Doğal şeyi sağlıyoruz, aşılama yapıyoruz. Arı sütü, propolis gibi şeyler de artık devreye girdi. Eskiden dışarıdan alıyorduk. Kısaca hayvancılık gibi bizi de öldürmeden bize sahip çıksınlar” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi