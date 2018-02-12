ARGUVAN’DA TAKSİCİLER İÇİN...

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı ve aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki Oda başkanları ile birlikte Arguvan ilçesinde ticari taksi olarak faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Ziyarette Arguvan ilçe merkezine ticari taksiciler için kurulan yeni yazıhanede inceleme yapan Keskin, “Arguvan ilçemizde yıllardan beri taksici esnafımızın bir tane yazıhane talebi vardı. Taksici esnafımız kışın soğuğunda, yazın sıcağında sıkıntı yaşıyordu. Esnafımızın bu sıkıntısı Büyükşehir Belediyemizin katkı ve destekleri ile çözüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz. Arguvan’da taksici esnafımızın artık bir adresi var” şeklinde konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com