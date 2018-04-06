Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115060
ALTIN
173.011
DOLAR
4.0362
STERLİN
5.6696
EURO
4.9544

ARGUVAN OKUYOR

 Malatya'nın Arguvan ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş öğrencilerle birlikte kitap okudu. 

ARGUVAN OKUYOR

 Malatya'nın Arguvan ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş öğrencilerle birlikte kitap okudu. 

06 Nisan 2018 Cuma 15:29
ARGUVAN OKUYOR

Nazım Hikmet Meydanı Battal İlgezdi Parkında düzenlenen etkinlikte, Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve vatandaşlar kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya çalıştırlar. 
Etkinlik öncesi açıklamada bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, okumanın öneminde değinerek, “Bu güzel ve farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliğe katılan herkesi kutluyorum. Okumanın önemini idrak etmiş bir nesil yetiştirmek herkesin birinci vazifesi olmalı. Bu anlamda bu etkinliğe destek veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi. 
Öğrencilerle ve vatandaşlar açık havada düzenlenen etkinlikte 2 saat boyunca kitap okudular. busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArguvanMehmet KızıldaşArguvanda Kitap Okuma Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darende’de kayısının yüzde 70’i yandı
Darende’de kayısının yüzde 70’i yandı
YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARINI TAMAMLADI
YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTILARINI TAMAMLADI
YEŞİLÇAM CADDESİ ADI GİBİ YEŞİL OLACAK
YEŞİLÇAM CADDESİ ADI GİBİ YEŞİL OLACAK

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim