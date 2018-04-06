ARGUVAN OKUYOR

Nazım Hikmet Meydanı Battal İlgezdi Parkında düzenlenen etkinlikte, Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve vatandaşlar kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya çalıştırlar.

Etkinlik öncesi açıklamada bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, okumanın öneminde değinerek, “Bu güzel ve farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliğe katılan herkesi kutluyorum. Okumanın önemini idrak etmiş bir nesil yetiştirmek herkesin birinci vazifesi olmalı. Bu anlamda bu etkinliğe destek veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Öğrencilerle ve vatandaşlar açık havada düzenlenen etkinlikte 2 saat boyunca kitap okudular. busabahmalatya.com

