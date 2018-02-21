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ARGUVAN İÇMESUYU ALTYAPISI YENİLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan ilçesi merkezinde gerçekleştirdiği 40 kilometrelik içmesuyu hattı çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezinin içmesuyu altyapısını tamamen yeniledi.

ARGUVAN İÇMESUYU ALTYAPISI YENİLENDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan ilçesi merkezinde gerçekleştirdiği 40 kilometrelik içmesuyu hattı çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezinin içmesuyu altyapısını tamamen yeniledi.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 13:17
ARGUVAN İÇMESUYU ALTYAPISI YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin altyapısını güvenli ve yarının ihtiyaçlarına yönelik inşa etmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarla, 50 yıllık altyapı sorununu büyükşehirle çözüme kavuşturuyor. İlçe ve mahallerde incelemeler yaparak belirlenen bölgelerin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapıyor.

457 ADET ABONE BAĞLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Malatya genelinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkez ve ilçelerde çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir süreciyle beraber şehrimizin altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Arguvan ilçesi merkezinde maliyeti 2,9 milyon TL olan 40 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmasını tamamladık. 457 adet abone bağlantısı gerçekleştirdik. İlçe merkezinde içmesuyu altyapısından kaynaklı sıkıntıları çözüme kavuşturduk. İlçe halkını temiz içmesuyuna kavuşurduk. Malatya’nın tamamında içmesuyu altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmış olacağız. Arguvan ilçesi genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarımızla sağlam ve modern bir altyapı inşa ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye başkanımızın destekleriyle şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 21.02.2018 13:19
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