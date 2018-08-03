Arguvan da lavanta hasadı başladı

Kızıldaş, “ Lavanta Arguvan’da yeni alternatif bir ürün. Çok su istemeyen bir ürün. Biz de bu noktada bu kadar kısa sürede gelişim göstereceğini beklemiştik. Yaklaşık 15 ayda çok iyi bir gelişim gösterdi. Arguvan Belediyesi olarak 42 dönümlük bir alanda lavanta diktik. DAP bölge ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu bir proje haline getirip Arguvan’daki birçok çiftçinin ve üreticinin de lavanta ekip bu bölgeyi bir lavanta bölgesi haline getirmeyi planlıyoruz. Katma değeri yüksek olan bir ürün. Bizim topraklarımızda da yetişiyor. Bizim yaptığımız Lavanta çiftçilerde de örnek oldu. Lavanta çok farklı alanlarda kullanılıyor. Kozmetik sanayinde, deterjan sanayinde, yağı çok önemli. DAP bölge başkanımız bu projeye uyguladığımızda buraya bir işletme tesisi kurulabileceğini söyledi. Biz bu bölümde bir kısmını önümüzdeki günlerde İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesinde göndereceğiz. Orada yağı çıkartılacak. Bizim mevcut lavantamızın yağ oranının tespitini yaptıracağız. Lavantayı yaş ve kuru olarak tattığımız da yaklaşık yüzde 55 civarında bir fire verdi. Yaş iken tarttık kuruyunca da tarttık. Yüzde 55 civarında bir fire verdi. Bu oran belki daha sonra yüzde 60’a da çıkabilir” şeklinde konuştu.

Kızıldaş, “Bunu Arguvan'ın turizme katkısı olacak bir etken olarak da görüyoruz. iki yıl sonra çok daha büyük ve görsel olarak da farklı bir güzellik kazandığında, Malatya'daki evlenen, nişanlanan çiftler, hatta sünnet olan çocuklarımız dış mekan çekimleri için Arguvan'a gelip lavanta bahçelerini kullanacaklarını düşünüyoruz. Arguvan için önemli bir ürün olacak. Bugüne kadar Türkülerimiz ile anılıyorduk. Ama belki birkaç yıl sonra türkülerimizi yanına başka bir konuyu daha eklemiş olacağız. Bu da lavanta olacak diye düşünüyorum. Arapgir'in mor Reyhanlı gibi biz de bu lavantayı bir marka olarak sunmak istiyoruz. Bunları bitki çaylarında olduğu gibi sallama çay yapacağız. Bunun da önce bir testini yapacağız daha sonra bunu da çoğaltacağız. Reyhan çok su istiyor. Lavanta öyle değil lavantayı bir yıl fideyi dikiyorsunuz. Sadece diktiğiniz zaman bir can suyu veriyorsunuz. Ondan sonra su vermiyorsunuz. Ekstra bir bakımı yok. İlaç istemiyor. Gübre istemiyor Sadece içerisinde toprağını gevşetmek için traktör ile sürüp otunu alıyorsunuz. Bu anlamda Reyhan'dan daha bakımı kolay bir ürün diye düşünüyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com