Arguvan Belediyespor liderliği bırakmıyor

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig şansını son maçta kaçıran Arguvan Belediyespor, 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde lider olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yenilenen kadrosuyla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Arguvan Belediyespor, 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 8 hafta sonunda 22 puanla lider durumda bulunuyor. Arguvan temsilcisi transfere önemli bir bütçe harcarken, daha şimdiden bütün planların Bölgesel Amatör Lig’den gelecek rakiple oynanacak maça göre yapıldığı belirtildi. Yeni yapılan sahasını da kullanmaya başlayan Arguvan Belediyespor’da Kulübün Sportif Direktörü Serdar Karakuş, hedeflerinin Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırmak olduğunu söyledi.

“Bu performansımızı sürdürmek istiyoruz”

Geçen sezon BAL’a yükselme fırsatını son maçta kaçırdıklarını hatırlatan Karakuş, “Geçen sezon kaçırdığımız BAL şansımızı bu sene kaçırmak istemiyoruz. Sezona gerçekten çok iyi hazırlandık. Arguvan hem spora olan bağlılığı, hem de gerekli alt yapısıyla başarılı olmayı hak eden bir ilçemiz. Bunun için bu sezon elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şuan amatör kümede bulunduğumuz grupta lider durumdayız. İnşallah bu performansımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun içinde gerekli mücadelemizi ortaya koyacağız. Spora verdiği desteklerden dolayı Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş’a teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.