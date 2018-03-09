ARGUVAN BELEDİYESİNDEN KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL GEZİ

Yaklaşık olarak 40 kişilik Kadın Grubu ikinci gün ise Kızılırmak Sallanan Köprü ile Hacı Bektaş Veli Türbesi, Kültür Müzesi, Çilehane, Ozanlar Yolu ve Mahzuni Şerif’in mezarını ziyaret ettiler.

Bölgede bir atölyede çanak yapımıyla ilgili bilgiler alan kadınlar, daha sonra tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Çömlek yapımında ise kadınlar keyifli dakikalar yaşadılar. Kadınlar Günü’nde kendilerine böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a teşekkür eden Arguvanlı kadınlar ‘Çocuk İstismarına ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ mesajı verdiler.

Arguvanlı Kadınları Tura giderken yolcu eden ve gelişlerinde de karşılayan Başkan Kızıldaş, “Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlemiştir. Arguvan Belediyesi olarak sadece söz ile değil gerçekleştirdikleri projeler ile kadınlarımıza değer vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler çalışmalarımız ve projelerimizde kadınlarımızın fikir ve önerilerini her zaman başımızın tacı olarak değerlendiririz. Bu anlamda ilçemizde kadınlarımız için düzenlediğimiz Kadınlar gününe özel Nevşehir Turu ile hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com