Ardıç üssü Malatya

Ardıç yetiştiriciliğinde Türkiye’de bulunan 3-4 ilden birisi olan Malatya, bölgesinde ardıç fidanı yetiştiriciliğinde bir üs konumuna geldi. Kendi ihtiyacı dışında ardıç fidanlarını çevre illere de gönderen Malatya ileriki yıllarda ardıç yetiştiriciliğinde söz sahibi olacak. Konu ile ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, önemli açıklamada bulundu.

Malatya’nın Türkiye’de ardıç üreticiliğinde ilk 4 ilden birisi olduğunu ifade eden Polat, ardıç ağacının ormancılığın dayanıklı ve kadim ağaç türlerinden birisi olduğunu söyledi.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN BİR TÜR

Uzun zaman boyunca ardıç tohumundan fidan elde edilemediğini dile getiren Polat, “Ardıç, bölgemizin de doğal bitki örtüsüdür ve meşeyle birlikte bulunur. Ardı hem erozyon hem de tohumundaki çimlenme bakımından korunması, geliştirilmesi gereken bir türdür. Uzun zamandan bu yana ardıcın tohumundan fidan yetiştirilmesi mümkün olmamıştı. Ardıçların kendi kendini yenilemesi ancak ardıç kuşunun tohumlar kursağında geçerek, dışkısıyla çıkan tohumun çimlenmesiyle oluyordu. Ancak uzun süre çalışmalarımızdan dolayı burada çimlenme engeli giderildi ve ardıç tohumundan fidan üretilmeye de başlandı. Fidan üretim işleri Türkiye’de Konya Ereğli’de olduğu gibi bizim bölgemizde de Malatya’da yapılıyor. Malatya Türkiye’de ardıç fidanının üretildiği 4-5 ilden bir tanesi. Malatya’da hem çıplak köklü hem de süs bitkisi niteliğinde, parklarda, bahçelerde kullanılacak şekilde olmak üzere yaklaşık 1 milyona yakın ardıç fidanı üretiyoruz” diye konuştu.

ÇOK ZAHMETLİ BİR İŞ

“Malatya’daki Dilek ve Karagün fidanlığı Türkiye’de ardıç fidanının yetiştirildiği ender fidanlıklardan birisidir. Bu işi de her gün geliştirerek artırıyoruz” diyen Polat, ardıç fidanının nasıl yetiştirildiğini de anlattı. Polat, şunları kaydetti:

“Doğanşehir’de bulunan doğal ardıç mesirelerimizden ardıç tohumu topluyoruz. Bu tohumların hepsi dolu olmuyor. Bu tohumları topladıktan sonra Dilek Fidanlığımızda tohum serme alanlarımız bulunuyor. Bu tohumlarımızı serip ıslanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu tohumları daha sonra ardıç kırma makinesinden geçirip kabukla tohum bir birinden ayırıyoruz. Bu işlem yaklaşık 1 ay devam ediyor. Kabuktan çıkan tohumlar tekrar eleniyor, suyla doldurulmuş olan çeşme küvetine koyuyoruz ve dolu mu boş mu ayrımı yapıyoruz. Dolu tohumları aldıktan sonra yüzdürme işlemelerini yapıyoruz. Yüzdürme işleminden sonra tohumları tekrar kurutuyoruz. Şekerli sudan, limonlu sudan, kabul kırma işleminden, tohumdan ayırma işleminden geçiriyoruz. Meşe külü ve su karışımına yatırıyoruz tohumları biz buna kaplama diyoruz. Tohumlar 6 gün bu kaplamada bekliyor. Yaklaşık 1 aylık işlem yapılıyor. Bu işlemlerin ardında çıkarılan bu tohumlar çuvallanıyor ve Pütürge’de bulunan fidanlığımıza götürüyoruz. Daha sonra bu fidanlar mil içerisine konarak kaplamaya alınıyor. Daha sonra çimlenmesinden sonra uygun derinliklere ekiyoruz. Şubat ve mart sonunda fidanlarımızın doludan zarar görmemesi için üzerlerini kapatıyoruz. Ve sulama ve bakım çalışmalarını yapıyoruz.”

DİĞER İLLERE DE GÖNDERİYORUZ

Polat, “Ardıç fidanı yetiştirmek oldukça zor. Hem ormancılığımız hem de doğamız için ardıç, kıymetli bir ağaçtır. Bizim bölgemiz 8 ili kapsıyor. Biz Malatya’da yetiştirdiğiniz ardıç fidanlarını ihtiyacımız dışında diğer illere de gönderiyoruz. Ardıç fidanı yetiştirmek çok zahmetli bir iş olduğu için her fidanlığın yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden Malatya bu konuda epey bir yol aldı” dedi.