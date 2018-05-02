Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104596
ALTIN
172.660
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.5899
EURO
4.9257

Arapgir’e Modern Taksi Durağı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan T ticari plakalı taksici esnaflarının daha rahat ve konforlu ortamlarda hizmet vermelerini temin etmek için modern duraklar yapılıyor.

Arapgir’e Modern Taksi Durağı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, il sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan T ticari plakalı taksici esnaflarının daha rahat ve konforlu ortamlarda hizmet vermelerini temin etmek için modern duraklar yapılıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:59
Arapgir’e Modern Taksi Durağı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından il sınırları içerisinde T ticari plaka ile hizmet vermekte olan taksici esnaflarının yaşam standartlarının yükseltilmesi, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve kent estetiğine uygun olarak yapılan duraklar, şehir merkezinin yanısıra ilçelere de yapılıyor.

Şoför esnaflarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında rahat bir ortamda hizmet verebilmeleri için geçtiğimiz aylarda şehir merkezinde ve Arguvan ilçesinde ‘Taksi Evleri’ yaparak hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi,Arapgirli taksi esnafları içinde ‘Taksi Evi’ yaptı.

30 ESNAFA TAHSİS EDİLDİ

Arapgir ilçe merkezinde vatandaşlara hizmet veren 30 taksici esnafına tahsis edilen ‘Taksi Evi’ hem taksicileri hem de taksi hizmeti alan vatandaşları memnun etti.

Taksici esnafları, halihazırda zor şartlar altında hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kendilerine tahsis edilen yeni ve modern durağın sıkıntılarını büyük oranda çözdüğünü ifade ettiler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaModern DuraklarArapgir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temayülden Polat Çıktı
Temayülden Polat Çıktı
70 Bin Keklik Tabiatla Buluşacak
70 Bin Keklik Tabiatla Buluşacak
Kandil Gecesi Camiler Doldu Taştı
Kandil Gecesi Camiler Doldu Taştı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim