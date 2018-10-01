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Arapgir’de yaza veda

Arapgir ilçesinde, reyhan tarlaları arasındaki Kayaarası Kanyonu'nda yaza veda kampı düzenlendi.

Arapgir’de yaza veda

Arapgir ilçesinde, reyhan tarlaları arasındaki Kayaarası Kanyonu'nda yaza veda kampı düzenlendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:08
Arapgir’de yaza veda

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve Yönetim Kurulu üyeleri Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında yer alan ve Meydan Köprüsü manzarası bulunan Kayaarası Kanyonu'nda iki gün süren kamp ile yaza veda etti.

Arapgir Belediyesinin kanyanda oluşturduğu kalıcı kamp yerinde iki gün süren etkinliği değerlendiren Dernek Başkanı Bayduz, kanyonun temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Bayduz organizasyondan dolayı son derece memnuniyet duyduklarını belirterek, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArapgirYaza Veda KampıKayaarası Kanyonu
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