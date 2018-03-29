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 ARAPGİR’DE VE DARENDE'DE KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI

Her yıl 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında Arapgir ve Darende ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

 ARAPGİR’DE VE DARENDE'DE KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI

Her yıl 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında Arapgir ve Darende ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

29 Mart 2018 Perşembe 14:51
 ARAPGİR’DE VE DARENDE'DE KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI

Arapgir Belediyesinin katkılarıyla İlçe Halk Kütüphanesi organizasyonunda Metin Emiroğlu Konağı Tarih Parkında gerçekleşen 54. Kütüphane Haftası etkinliğine İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay, okul müdürleri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.Programa ilçe genelinden büyük katılım sağlanırken, protokol ve öğrenciler etkinlik kapsamında toplu kitap okudu.

DARENDE’DE Kİ KUTLAMA

54. Kütüphane Haftası Darende ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte Halk Ozanları Behram Aktemur ve Mustafa Aydın, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Nevim Eryılmaz Doğan burada yaptığı konuşmada, okumanın önemine değinerek, “İleri toplum ve ileri demokrasinin yolunu açmak istiyorsak, kitaba ve okumaya zaman ayırmak zorundayız. Nitelikli bilgi kitap okumakla olur üstelik de kütüphanelerimizde ücretsiz olarak meraklılarını beklemektedir” ifadelerine yer verdi. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise hafta boyunca Sadrazam Mehmet Paşa Halk Kütüphanesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade ederek İnsanlığın kaderinin şekillenmesinde okumanın önemine değindi.Programa Kaymakam Enver Hakan Zengince, eşi Tuba Zengince, Cumhuriyet Savcısı Emine Örs, Savcı Cesur Suna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Hakimi Nimet Balcı ve vatandaşlar katıldı. busabahmalatya.com 

İHA

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Kütüphane HaftasıArapgirDartendeMalatya
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