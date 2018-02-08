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 Arapgir’de istişare toplantısı 

 Arapgir’de Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından mahalle muhtarları ile kurum yetkililerin katılımları ile istişare toplantısı düzenlendi. 

 Arapgir’de istişare toplantısı 

 Arapgir’de Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından mahalle muhtarları ile kurum yetkililerin katılımları ile istişare toplantısı düzenlendi. 

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 18:45
 Arapgir’de istişare toplantısı 

Arapgir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer, Malatya Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu, Malatya Fırat Elektik Dağıtım A.Ş. Yatırım Müdürü Gökhan Apa, İlçe Jandarma Komutanı Cem Kaya, İlçe Emniyet Amir V. Mehmet Zahir Çiçek, bazı meclis üyeleri ile muhtarları katıldı.


Toplantıda konuşan Kaymakam Salih Sak, ilçeyi ilgilendiren her konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyerek muhtarların sorularına birinci ağızdan cevap bulabilecekleri bu tür toplantıların devam edeceğini ifade etti.
Elektrik dağıtım şirketi İl Müdürü Özgün Ersoyoğlu da, yatırım programına alınan ve mevzuat kriterlerine uygunluğu üzerine çalışılan mahalleler ile ilgili çalışmalar hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunarak muhtarlardan gelen istek ve taleplerin yatırım programı kriterleri doğrultusunda değerlendireceklerini belirterek, çalışmaları devam eden yatırımlar hakkında bilgilendirme yaptı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, muhtarların vatandaşlarla kamu arasında köprü görevini gördüğünü, mahalle sakini olarak vatandaşlarla beraber yaşadıklarını aynı zamanda kamu görevlisi olduklarını ifade ederek, kurumlar ve muhtarlar arasında iletişim kanallarının açık olması gerektiğini söyledi. Cömertoğlu ilçedeki elektrik sorununun üst makamlara iletildiğini, muhtarlardan mahalleye gelen kamu görevlilerine yardımcı olmalarını dile getirerek, mali konularda ve harcamalarda gereken hassasiyeti göstermelerini belirtti.
Toplantıda daha sonra söz alan mahalle muhtarları elektrik sorunu ile diğer görüş, talep ve ihtiyaçlarını dile getirdi.busabahmalatya.com
 

İHA

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