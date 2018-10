Arapgir’de dev bayrak

22 metrelik Türk bayrağını Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Eski Milli Eğitim Bakanlarından Metin Emiroğlu,göndere çekti.

Şanlı Türk bayrağını göndere çeken Başkan Cömertoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, bağımsızlık ve özgürlüktür. Dünyada bir emsali daha bulunmayan, yüce milletimiz ile kahraman ordumuzun büyük fedakârlıklarla kazandığı zaferlerle bayrağımız göklerdeki en güzel yerini almıştır. Vatan toprağında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan, vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan bayrağımızı vatanımızın her yerinde dalgalandırmak bizim en ulvi görevlerimiz arasındadır. Türk bayrağı, ulusumuzun şeref simgeleri olan hilal ve yıldızı ile dünyada ve ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin şeref ve onurunu büyük bir inançla simgeleyen şeref abidesidir. Ülkemizin ulusal değerlerini taşımaktadır, geçmişte yaşadığımız savaşların ve cephelerde daima hürce dalgalanan milletimizin şanlı bayrağıdır. Kötü günde iyi günde daima her yerde bizi uluslararası göklerde temsil eden ulusumuzun şeref simgesidir. İşte bu yüzdendir ki şerefimizin simgesini kentlerimizde her zaman dalgalandıracağız” sözlerine yer verdi. (İHA)