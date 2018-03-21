ARAPGİR’DE ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN PROGRAM YAPILDI

Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde yapılan programda Çanakkale Türküleri katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Başkan Haluk Cömertoğlu Çanakkale Zaferi mesajında ise, “Tarihin altın sayfalarına yazılan bu ender görülmemiş zaferi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

1.Anma ve kutlama programı Arapgirprotokolü tarafından Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkan V. Mehmet Bilen, Garnizon Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı,İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum, kuruluşların temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanların anıta çelenk koymalarının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla son buldu.

Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü kutlama ve Şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında anlam dolu bir program gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

MEHTERAN GÖSTERİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

Tüm okullardan katılan öğrenciler çeşitli etkinlikler sergilerken şiir dinletileri, tiyatro oyunu, oratoryo gösterisi ve mehteran takımının gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

H. Sadık Polat Ortaokulu Müdürü Ali Özmen, “Çanakkale Zaferi, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Bu zafer, milletimizin tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, fedakârca, canı pahasına vatan topraklarını düşman işgalinden koruduğunu göstermesi bakımından insanlık tarihine mal olmuştur”vurgusunda bulundu.

Şehitleri rahmetle yad eden Arapgir Kaymakamı Salih Sak, “Övgülerin en güzeline layık olan Şehitlerimiz asla unutulmayacak, milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaklardır. Bu duygularla, Çanakkale’den günümüze kadar bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor ruhları şad olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Başkan Haluk Cömertoğlu, “Ecdadın bizlere bıraktığı vatanı gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmak için çalışırken; temelleri çok eskilere dayanan birlik ve beraberlik ruhumuzu da sarsılmaz şekilde yaşatmaya devam ediyoruz” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com