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Arapgir’de Bayram Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arapgir’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Arapgir’de Bayram Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arapgir’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:00
Arapgir’de Bayram Coşkusu

Programa Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Fevzi Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Cem Kaya, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçemizde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

KOLTUĞA OTURDULAR

Her yıl 23 Nisan kutlamaları kapsamında mülki ile idari amirler makamlarını minik öğrencilere bırakırken, Arapgir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Hacı Sadık Polat Ortaokulu öğrencisi Asel Özdemir ve Efecan Çakır oturdu.

Başkan Cömertoğlu, gelecekte bu tür kutsal ve önemli makamlara çocukların oturacağını belirterek, belediye olarak da eğitime ve çocuklara yönelik her türlü çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu devralan Asel Özdemir ilk talimat olarak Zabıta Memurundan bilgiler aldı. Daha sonra Efecan Çakır da Emlak ve İmar İşleri hakkında bilgiler alarak talimatlar verdi. Başkan Cömertoğlu, Asel Özdemir ve Efecan Çakır’a eğitim öğretim hayatında başarılar dileyerek, kendilerine günün anısına hediye verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı da yapıldı. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sergilendi. Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından kutlama programı tamamlandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Bayramı23 NisanArapgir
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