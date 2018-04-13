ARAPGİR’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunan MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılında da çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın öncülüğünde Malatya’nın altyapısını güçlendirerek, gelecek nesillere modern ve sağlam altyapı sunuyor.

2 BİN 250 ADET ABONE BAĞLANTISI

İlçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri merkezindeki çalışmalarımızı tamamladık. Akçadağ merkezde çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezlerinde ki çalışmalarımız kapsamında Arapgir merkezde toplam maliyeti 30 milyon TL olan 171 kilometrelik altyapı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızla 85 kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. 2 bin 250 adet abone bağlantısı, 1 adet bin 500 tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşasını yapacağız. Ayrıca 2 bin 35 muayene ve 4 bin 500 parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Arapgirilçesi ve Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com