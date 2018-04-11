ARAPGİR ÜZÜMÜ İÇİN...

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, “Malatya'ya has birçok üzüm çeşidi ve bu ürünlere has yetişme teknikleri var. Bizler de bu teknikler kaybolmasın diye çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Komisyon Sözcüsü Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, komisyon üyelerinden Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer ile akademik ve uzman kişiler Arapgir’e geldi.

ÜRETİCİLERİN SORUNLARI DİNLENDİ

Heyet ilk olarak Arapgir İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyarette heyete eşlik eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından ilçenin genel durumu hakkında bilgiler verildi. Ziyaret sonrası heyetArapgirSamime Aydınlar Kültür Merkezi’nde üzüm üreticileri ile bir araya gelerek komisyon üyeleri ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

Malatya'da köklü bir bağcılık kültürü olduğunu belirten Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit "Malatya'ya has birçok üzüm çeşidi ve bu ürünlere has yetişme teknikleri var. Bizler de bu teknikler kaybolmasın diye çalışmalar yürütüyoruz. Bitmiş projelerimiz var, devam eden projelerimiz var” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL BAĞCILIĞIN YAŞADIĞI TEHLİKELER

ToplantıdaArapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, geleneksel bağcılığın yaşadığı tehlikelere dikkat çekerek, “Geleneksel bağcılık, çeşitliliğin azalma birkaç ürün üzerinde yoğunlaştırıldığı özellikle bazı sürdürülebilir çeşitlerin ihmal edildiği bir tehlike ile baş başa. Dolayısıyla burada İl Tarım Müdürlüğümüzün üzerinden daha önce alımı yapılmış bağlarımızdaki denek çalışmasında farklı karakterdeki ve dönemlerdeki lezzet ve içeriği farklı 41 çeşit üzümün çiftçilerimiz adına belli noktalarda yaşatması ve geliştirmesi arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

Sektörle iştikal eden tüm kesimlerin bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen de, “Her alanda olduğu gibi bağcılık alanında da teşvikler devam ediyor. Genç çiftçilerimiz destekleniyor. Birlik ve kooperatifler sektörün tüm kesimleri bir araya gelmek durumunda. Üç beş dönümde geçinme devri bitti. Burada butik diyeceğimiz özel ürünler yetiştireceğizki, naturel olabilir, organik olabilir, gübresiz ilaçsız olabilir, tadımlık sofralık olabilir bunu yaptığımız zaman rekabet şansımız olur. Ama sıradan bağa hiç gitmeden, çapaya da elaman göndererek başında da durmadan üzüm üretelim buradan da geçinelim derseniz üç beş dönümle geçinme devri bitti. Eskiden bir tek mumla, çırayla, ihtiva ederken, şimdi her türlü teknolojik ürün kullanılıyor giderler arttı. Az masrafla geçindiğimiz dönemler bitti.Bu anlamda bir araya gelmek durumundayız” açıklamalarını yaptı. (Bülten)busabahmalatya.com