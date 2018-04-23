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Arapgir'de Feci Ölüm

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çapa motoruyla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Arapgir'de Feci Ölüm

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çapa motoruyla yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:21
Arapgir'de Feci Ölüm

Olay, Arapgir ilçesine bağlı Onar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki Abdulbaki Özmen, bahçesinde çapa motoru ile çalışırken aniden fenalaşarak çapa motorunun önüne düştü. Kazada bacakları parçalanarak ağır yaralanan yaşlı adamın akşam eve gelmediğini fark eden mahalle sakinleri, Özmen'i bahçesinde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaArapgirçapa MotoruYaşlı AdamölümAbdulbaki Özmen
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